В Набережных Челнах построят двухэтажный крытый бассейн с ванной для синхронного плавания

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). На строительство двухэтажного крытого бассейна в Набережных Челнах с ванной для синхронного плавания потратят 270 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Бассейн будет предназначен для учебно-тренировочных занятий по плаванию, спортивному и синхронному плаванию», — сообщается в документах.

Здание крытого бассейна будет располагаться на Шишкинском бульваре, 9а. Общая площадь здания бассейна составит 4 тыс. кв. метров. Чаша взрослого бассейна будет размерами 13,8×25 м, зал детского бассейна 10×6 метров. Ванна для синхронного плавания будет размерами 25×13,8 м.

Также планируют сделать шесть дорожек для спортивного плавания по 2,2 метра каждая и ванну для обучения плаванию детей младшего и среднего возраста.

На первом этаже здания будет расположено место отдыха для занимающихся, а на обходных дорожках бассейнов предусмотрен теплый пол. Для доступа людей с ограниченными возможностями сделают пандус и подъемную платформу на входе в здание.

Трибуны в зале взрослого бассейна будут вмещать 50 человек, в том числе два места будут для инвалидов, использующих кресло-коляску. Территорию бассейна будут озеленять газоном и посадкой многолетних трав и кустарников.

Источник финансирования — бюджет РТ. Застройщиком проекта выступает МБУ «Центр развития спорта», а техническим заказчиком — «Главинвестстрой РТ».

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