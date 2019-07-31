Татар-информ

1 августа 2019, 23:48

Общество

В рамках проекта «Танцующий город» в Нижнекамске обучат танцам различных направлений

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Общество

В рамках проекта «Танцующий город» в Нижнекамске обучат танцам различных направлений

Фото: e-nkama.ru

Мастер-классы начнутся 2 августа – школа современного танца Exit проведет бесплатный урок для всех желающих.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В рамках летнего проекта «Танцующий город» Управление культуры совместно с творческой мастерской парков и скверов Нижнекамска организует для всех желающих мастер-классы по различным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Встречи будут проходить в парке «СемьЯ». Начало занятий в пять вечера.

Мастер-классы начнутся 2 августа – школа современного танца Exit проведет бесплатный урок для всех желающих. 9 августа студия танцевальной аэробики Fitlite поделится со всеми секретами мастерства, а 16 августа состоится встреча с ансамблем народного танца и песни «Тулпар».

Завершатся мастер-классы 22 августа – ансамбль песни и танца «Нардуган» даст для всех желающих несколько советов о том, как научиться танцевать.

«В случае плохой погоды занятие может быть отменено», – сообщают организаторы.

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