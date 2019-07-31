ЦИК РТ: За неделю механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 39 человек

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). С 24 июля 39 жителей Татарстана подали заявление на использование механизма «Мобильный избиратель». Услуга позволит татарстанцам голосовать на удобных им избирательных участках, вне зависимости от прописки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Центризбиркома РТ.

«По состоянию на 30 июля в ТИК подано 9 заявлений, через МФЦ — 30», — говорится в сообщении.

Любой желающий в срок по 4 сентября может обратиться с заявлением в любую территориальную избирательную комиссию (65 ТИК). Также заявление можно написать в 56 многофункциональных центрах республики или же воспользоваться онлайн-сервисом на портале госуслуг.

С 28 августа по 4 сентября 2019 года заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию (2811 УИК).

Механизм «Мобильный избиратель» использовался в Татарстане в 2018 году во время выборов Президента РФ. Возможностью выбрать удобный участок тогда воспользовались более 115 тыс. граждан, свыше 70% из них явились на свои избирательные участки. Такой удобный избирательный стандарт на региональных выборах будет реализован в республике впервые.

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