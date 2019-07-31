На «Лигу форум» в Болгаре съехались более 400 студентов из 16 регионов России

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В студенческом образовательном форуме «Лига форум», действующем на базе палаточного городка Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, открылась третья всероссийская смена, пишет газета «Яна тормыш».



Она носит название «Университеты», отдохнут в ней более 400 студентов вузов из 16 регионов России, включая Крым, Астрахань, Архангельск и другие города и населенные пункты.





Главная задача форума – обсудить устойчивое развитие студенческого движения в Татарстане. Программа рассчитана на встречи с представителями органов власти, ведущих бизнесменов, спортсменов, общественных и культурных деятелей.



Торжественная церемония открытия состоялась при участии главы района Камиля Нугаева, президента региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ» Руфата Киямова, начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму района Ахтама Валиахметова.



Ранее в рамках форума здесь функционировали первая и вторая смены – «Профессионалы» и «Лидеры».

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