Татар-информ

1 августа 2019, 05:26

Спорт

В Кайбицком районе открылась новая спортплощадка и спортзал после капитального ремонта

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Спорт

В Кайбицком районе открылась новая спортплощадка и спортзал после капитального ремонта

Фото: kaybici.tatarstan.ru

В рамках открытия состоялся товарищеский матч между командами Большое Русаково и Кушманы, в результате которого со счетом 3:0 победили русаковцы.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В селе Большое Русаково Кайбицкого района открылась новая спортивная площадка и спортивный зал в школе после капитального ремонта, сообщает пресс-служба Кайбицкого района РТ.

Торжественное открытие состоялось при участии главы района Альберта Рахматуллина, кандидата в депутаты Госсовета РТ от партии «Единая Россия» Фаниля Багаутдинова, прокурора района Елены Суглобовой, главы Большерусаковского сельского поселения Габбаса Зиннатуллина.



В рамках открытия состоялся товарищеский матч между командами Большое Русаково и Кушманы, в результате которого со счетом 3:0 победили хозяева нового поля.

Спортивный объект построен и введен в эксплуатацию в рамках программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Татарстана. Этот масштабный проект реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2013 года.



За пять лет программы было возведено 887 спортивных площадок по всей республике. В 2019 году программа реализуется в рамках празднования столетия образования ТАССР, в течение года планируется ввести в эксплуатацию 105 универсальных спортивных площадок и восемь лыжных баз.

 

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