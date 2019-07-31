В Кайбицком районе открылась новая спортплощадка и спортзал после капитального ремонта

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В селе Большое Русаково Кайбицкого района открылась новая спортивная площадка и спортивный зал в школе после капитального ремонта, сообщает пресс-служба Кайбицкого района РТ.



Торжественное открытие состоялось при участии главы района Альберта Рахматуллина, кандидата в депутаты Госсовета РТ от партии «Единая Россия» Фаниля Багаутдинова, прокурора района Елены Суглобовой, главы Большерусаковского сельского поселения Габбаса Зиннатуллина.





В рамках открытия состоялся товарищеский матч между командами Большое Русаково и Кушманы, в результате которого со счетом 3:0 победили хозяева нового поля.



Спортивный объект построен и введен в эксплуатацию в рамках программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Татарстана. Этот масштабный проект реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2013 года.





За пять лет программы было возведено 887 спортивных площадок по всей республике. В 2019 году программа реализуется в рамках празднования столетия образования ТАССР, в течение года планируется ввести в эксплуатацию 105 универсальных спортивных площадок и восемь лыжных баз.

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