В Болгаре выбрали лучшую «Автоледи 2019»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Спасском районе состоялись соревнования «Автоледи 2019». Победителем районных соревнований, прошедших на базе МО РОГО ДОСААФ, стала Гульгена Мухаметова, пишет газета «Яна Тормыш».



Конкурс проходил при участии начальника отделения профилактики безопасности по Спасскому и Алькеевскому районам Айгуль Вафиной.



В программу соревнований, ставших традиционными, были включены проверка правил дорожного движения, которые участницы прошли на компьютере, а также фигурное вождение автомобиля.



По итогам конкурса второе место завоевала Суфия Пахомова, третье – Гульниса Мухаметова. Члены жюри также отметили Лилию Хайруллину, Илюсу Сафину и Елену Камаеву.



Исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД по Спасскому району капитан полиции Алексей Терехин подчеркнул, что женщины-водители данного района внимательны на дорогах, аккуратны за рулем.



Всем участницам конкурса вручили грамоты и ценные подарки.

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