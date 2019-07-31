В тетюшском лагере «Чайка» завершилась смена с необычной программой «Обыкновенное чудо»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В загородном оздоровительном лагере Тетюшского района закончилась вторая смена отдыха детей. Программу «Обыкновенное чудо» подготовили педагоги Тетюшской средней школы № 2, Тетюшской татарской средней школы, колледжа гражданской защиты, преподаватели из Казани, пишет газета «Авангард».



Будни ребят были насыщены множеством интерактивных мероприятий. Самым популярным состязанием в лагере стало шоу «Голос. Дети», победителей в котором определяли с помощью интернет-голосования. В финале смены состоялось награждение участников самого популярного песенного конкурса.



На закрытие смены приехали родители отдыхающих, гости города. Начальник отдела образования исполкома района Татьяна Красулина поблагодарила коллектив лагеря за труд, родителей за воспитание детей.



«Наш лагерь становится популярным не только в Тетюшском районе. Весть о созданных здесь отличных условиях разлетается по всей республике», – отметила Татьяна Владиславовна в своем выступлении.



Директор «Чайки» Ирина Тагирова вручила благодарственные письма активистам смены, а также педагогическому коллективу и техническому персоналу лагеря. «Наши дети участвовали в различных творческих, спортивных конкурсах, в которых показали все свои способности», – сказала Ирина Борисовна.





Отдых в «Чайке» запомнится детям надолго. Ведь за последние два года благодаря главе района Рамису Сафиуллову территория лагеря превратилась в красивую, уютную, современную зону отдыха для детей, с новым спальным корпусом, панорамной столовой, четырьмя спортивными площадками, удобными тропинками с деревянным настилом, асфальтовыми дорожками, крытыми беседками. На днях в лагере установят фонтан.



Отдохнувшие дети поделились впечатлениями. «Здесь все друг другу помогают. Вожатые – самые лучшие. Конечно, поначалу трудно было привыкнуть к режиму дня, но спустя немного времени все стало привычным. Было много приятных событий, я буду очень скучать, поэтому сделала много фотографий на память», – призналась воспитанница лагеря Юля Костягина.

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