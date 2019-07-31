Татар-информ

1 августа 2019, 01:13

Общество

В Верхнеуслонском районе определились лучшие отделения связи района

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Общество

В Верхнеуслонском районе определились лучшие отделения связи района

Фото: газета «Волжская новь»

Результат подписки в Кильдееве оказался самым высоким по району – 115% к уровню предыдущего полугодия.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Редакция местной газеты Верхнеуслонского района подвела итоги подписки на второе полугодие текущего года и назвала лучшие отделения связи района, пишет газета «Волжская новь».

Очень многое для подписки на районную газету делают почтальоны. От того, как они представляют газету жителям своих населенных пунктов, насколько вовремя ее доставляют, зависит очень многое.

За последние полгода работникам почтовых отделений, где трудятся настоящие профессионалы своего дела, удалось увеличить тираж «районки». Читательская аудитория у них осталась верна своей газете. Среди них – Кильдеевское и Маматкозинское сельские поселения, где огромную поддержку в ходе подписной кампании оказывают главы поселений – Виктор Бурдин и Владимир Никитушкин.

Немного не дотянули до своих результатов предыдущего полугодия Октябрьское, Соболевское и Матюшинское почтовые отделения. Их показатели к уровню прошлого полугодия составляют 98% и 95%.

В ходе районного совещания почтовиков, прошедшее в Верхнеуслонском почтовом отделении, начальники Кильдеевского и Маматкозинского отделений – Людмила Лазарева и Елена Маннапова получили заслуженные награды.

Результат подписки в Кильдееве оказался самым высоким по району – 115% к уровню предыдущего полугодия. Маматкозинское отделение заняло второе место, где выполнение подписки к уровню предыдущего полугодия составляет 101%.

Главный редактор районной газеты Нусрет Муфталиев искренне поблагодарил их за активную работу, а также высказал много добрых слов в адрес всех почтовиков. «Впереди у нас еще не одна подписная кампания. Надеемся, что, благодаря нашей совместной работе, тиражи «Волжской нови» будут увеличиваться», – отметил он.

 

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