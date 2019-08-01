«Особенные» участники нижнекамского тревел-проекта после Болгара посетили Елабугу

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Инклюзивный арт-кластер совместно с автором сайта «Двое в пути» Андреем Трофимовым запустили тревел-проект «Путешествие Рубахи. Без границ». В прошлый раз активисты посетили деревню Болгар, а теперь – Елабугу. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Первым делом путешественники побывали в елабужском городище – визитной карточке города. По легенде, здесь обитают призраки. В X – XIV веках здесь был опорный пункт болгар в восточном Предкамье. Все, что сегодня осталось от памятника культуры, – каменная башня. Она находится под охраной ЮНЕСКО.



Ребятам повезло с погодой, и они много фотографировались на фоне купеческих старинных домов и памятников.



Главной целью путешествия стало посещение международного фестиваля «Летние вечера в Елабуге». Сюда съехались виртуозы со всего мира: прозвучала даже кельтская и шотландская музыка. За пять дней на фестивале побывало 46 тыс. зрителей, в том числе ребята из «Рубахи».



«Интересно посмотреть на то, как играют другие люди», – поделилась впечатлениями Елена Ярутина, недавно сама ставшая победителем всероссийского конкурса в Москве.



Следующая поездка запланирована на 28 августа. Команда «Рубахи» посетит Альметьевск. Принять участие в проекте может любой желающий, необходимо заранее записаться по телефону: 8-917-886-51-85.

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