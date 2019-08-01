Ограждающую дамбу Нижнекамска планируют реконструировать за один миллиард рублей к 2021 году

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). К 2021 году в поселке Красный ключ Нижнекамского района РТ планируется реконструкция ограждающей дамбы, строительно-монтажные работы оцениваются в 954 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госсовета РТ Ринат Гайзатуллин.

«На 2020 год планируется реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу реки Камы, на участке береговой полосы более 2 тыс. метров. В первый год будет выделено 120 млн рублей, реконструкция будет идти по федеральной целевой программе „Развитие водохозяйственного комплекса РФ“, а не по нацпроекту», — сказал Гайзатуллин.

Он добавил, что программа рассчитана на два года, на данный момент сдана вся проектно-сметная документация и пройдена экспертиза.

«Мы хотим завершить данную программу, которая рассчитана на два года, к 2021 году. Сумма составит 834 млн рублей, поэтому получается почти под миллиард рублей. Этот вопрос народ интересует, и в этом направлении Министерство экологии ведет большую работу по подготовке документов. Я думаю, что этот вопрос решится в ближайшие два года», — отметил депутат Госсовета РТ.

В нижнекамском исполкоме пояснили, что при реконструкции опасного участка Красноключинской дамбы будет использована технология шпунтов Ларсена.

«Реконструкцию дамбы мы планируем на 2020 год и ждем, какое решение примут федеральные органы власти», — рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.

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