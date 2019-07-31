Бандиты из 90-х, нелепая смерть и семейная ссора: В ДК Ленина представили казанские короткометражки

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Казанский режиссер Рудольф Хайнуров представил в ДК Ленина свой киноальманах из трех короткометражных фильмов о бандитах из 90-х, нелепых смертях и семейных ссорах.

Презентация киноальманаха прошла под названием «Падай. Копай. Дыши».

«Все фильмы сняты одной командой, и во всех фильмах прослеживается одна стилистика, даже несмотря на то, что картины разные. Они были сняты своими силами, без привлечения инвесторов», — сказал режиссер Рудольф Хайнуров.

Первый фильм режиссер снял практически без денег. Он называется «Дыши глубже» и снят в жанре черной комедии. По сюжету мужчина умирает от инфаркта во время любовной связи, а впоследствии вся история разворачивается неожиданным образом для всех героев картины.

Второй фильм под названием «Два часа до тишины», режиссер поставил в черно-белом варианте. Повествует лента о типичных бандитах из 1990-х, которые приехали «закопать» жертву. Впоследствии история приняла непредсказуемый оборот из-за спокойного отношения страдальца к приказу выкопать себе могилу. Роли бандитов досталась актеру Арсению Курченкову и ведущему радио «Миллениум» Руслану Январеву, а актер театра «Сдвиг» Александр Фельдман исполнил роль копателя могилы.

Третий фильм – о быстро вспыхнувших любовных отношениях, которые закончились трагически для молодой пары, потому что один молодой человек гибнет в финале ленты, а девушка стоит на грани гибели. Главные роли в короткометражке сыграли московские актеры Василий Карпенко и Антонина Волкогонова.

Во всех трех проектах неизменно участвовали оператор Руслан Косенко, звукорежиссер Гульнара Утякаева, исполнительный продюссер Влада Крылова, монтажер Анастасия Кузьмина и художник-постановщик Надежда Романова.

После просмотра киноальманаха зрители и создатели картины вместе обсудили короткоментражные фильмы.

Лента «Два часа до тишины» вызвала больше всего положительных откликов у зрителей, которые собрались в зале ДК Ленина. «За два года впервые посещаю такие сеансы с короткометражными фильмами, но давно не получал такого приятного ощущения от просмотра», — поделился зритель.

«Это первый альманах в Казани, который является авторским. Впервые из короткометражек получается авторский почерковый, стильный и концептуальный полнометражный сеанс», — подчеркнула руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

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