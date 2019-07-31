На видео попало, как в Казани водитель «Феррари» вырвал регистратор из машины автоледи

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На видео попало, как в Казани на парковке ТЦ водитель «Феррари» вырвал регистратор из машины автоледи. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня днем на парковке ТЦ «Порт». На кадрах видно, как на парковке торгового центра стоят красный спорткар «Феррари» и «Лада». Водитель дорогой иномарки, увидев, что он попал на камеру видеорегистратора, подходит к автомобилю девушки, просит опустить стекло и через окно пытается вырвать гаджет.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.