Татар-информ

31 июля 2019, 20:43

Происшествия

На видео попало, как в Казани водитель «Феррари» вырвал регистратор из машины автоледи

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Происшествия

На видео попало, как в Казани водитель «Феррари» вырвал регистратор из машины автоледи

Фото: Соцсети

Инцидент произошел сегодня днем на парковке ТЦ «Порт».

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На видео попало, как в Казани на парковке ТЦ водитель «Феррари» вырвал регистратор из машины автоледи. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня днем на парковке ТЦ «Порт». На кадрах видно, как на парковке торгового центра стоят красный спорткар «Феррари» и «Лада». Водитель дорогой иномарки, увидев, что он попал на камеру видеорегистратора, подходит к автомобилю девушки, просит опустить стекло и через окно пытается вырвать гаджет.


 

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