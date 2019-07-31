С начала года аэропорт Казани обслужил почти 2 млн пассажиров — на 7% больше, чем в 2018-м

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Международный аэропорт «Казань» с начала этого года перевез более 1,8 млн пассажиров. Об этом журналистам рассказал гендиректор воздушной гавани татарстанской столицы Сергей Романцов.

«С начала года международный аэропорт „Казань“ обслужил 1 млн 865 тыс. пассажиров, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил Романцов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По его словам, самыми популярными рейсами из Казани стали Москва, Санкт-Петербурга, Сочи, Анталья и Дубай.

За первое полугодие на международных воздушных линиях пассажиропоток составил 522 тыс. пассажиров, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних воздушных линиях было обслужено более миллиона пассажиров, прирост составил 6,5%, уточнили в казанском аэропорту.

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