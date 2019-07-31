Татар-информ

31 июля 2019, 19:58

Общество

Авиакомпания «Победа» привезла в Казань миллионного пассажира за июль

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Общество

Авиакомпания «Победа» привезла в Казань миллионного пассажира за июль

Юбилейного клиента, прибывшего из Москвы, торжественно встретили в аэропорту татарстанской столицы.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», впервые перевезла миллион пассажиров за июль. Юбилейный клиент прибыл из Москвы в Казань, где его встретили гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков и глава Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов. 

«Нам очень приятно, что наш миллионный клиент летел на этом рейсе. Казань является для нас одним из приоритетных направлений. По итогам года мы планируем перевезти через аэропорт на 250% больше клиентов, чем в прошлом году. На зимнее расписание мы оставляем рейсы не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Сочи», — отметил глава «Победы» Андрей Калмыков.

Миллионного пассажира выбрали розыгрышем на борту. Им стала жительница Казани Надежда Игнатьева. Она призналась, что победа в розыгрыше оказалась для нее неожиданным и приятным сюрпризом.

«Победа» стала первой авиакомпанией в истории российской авиации, которая на 30 самолетах обслужила миллион клиентов за месяц. Всего с начала этого года авиакомпания перевезла свыше 5 млн клиентов. К концу года она планирует удвоить этот показатель и оказать услуги не менее 10 млн пассажирам, подчеркнул гендиректор авиакомпании.

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