Юрий Камалтынов: в Муслюмовском районе власти занимаются созданием комфортной среды

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Муслюмовский район — одна из территорий республики, где наиболее успешно реализуются инициативы «Единой России» по формированию комфортной среды проживания. Об этом сообщил председатель республиканского координационного совета партии Юрий Камалтынов на заседании в Муслюмово.

«Мы регулярно в рамках заседаний координационного совета выезжаем в районы — туда, где есть интересные социальные и партийные практики. Именно здесь, в Муслюмовском районе, исполнительная власть и депутатский корпус активно и эффективно занимаются вопросами благоустройства территорий, создания комфортной среды для жителей района», — сказал Камалтынов.

В рамках визита в райцентр члены координационного совета осмотрели местные парки, набережную, дворы и другие общественно значимые пространства Муслюмово. В программу партийцев вошел осмотр центральной улицы Пушкина, центральной районной больницы, парка «Курай», набережной «Кояшлы Ык» и других объектов.

Юрий Камалтынов отметил, что Муслюмовский район демонстрирует удивительные преобразования. «Я увидел, как районный центр похорошел, засверкал, появилось большое количество общественных пространств в идеальном состоянии. Уверен, что жители Муслюмово оценивают то, что делается главой района и депутатским корпусом», — поделился наблюдениями председатель республиканского координационного совета.

Развитие инфраструктуры района отметила и руководитель группы контроля «Единой России» за реализацией нацпроектов в республике Татьяна Ларионова. В рамках национальных проектов в Муслюмовском районе строится шесть объектов, в том числе больница, в которой будет открыт гериатрический кабинет.

«В Муслюмово стало очень красиво, уютно, добротно, все делается с заботой о людях. Жить в таких условиях приятно. Это говорит о способности руководства района объединить все ресурсы на благо людей. В районе очень умело используются возможности президентских программ, а их в Татарстане 40, и все они здесь находят место. Также местные власти умеют работать с предприятиями, благотворительные ресурсы — дополнительный источник финансирования многих добрых дел в районе», — сказала Ларионова.

Всего в рамках участия в реализации национальных проектов Республикой Татарстан утверждены 49 региональных составляющих с детализацией целей, задач, мероприятий и плановых целевых показателей результативности их выполнения. Общий объем финансирования мероприятий региональных составляющих национальных проектов в республике на 2019 год составляет порядка 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 16,7 млрд рублей.

Визит в Муслюмово завершился общим собранием республиканского координационного совета депутатских объединений партии «Единая Россия», на котором обсудили опыт депутатских фракций в формировании общественных пространств и благоустройстве территорий.

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