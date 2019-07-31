Минтруд РТ: На каждого безработного татарстанца приходится четыре вакансии

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«На сегодняшний день в республике насчитываются 11340 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан, что на 99 человек больше, чем на прошлую отчетную дату. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,56% от численности рабочей силы», — сказано в сообщении.

Работодатели сообщили в службы занятости сведения о 46228 вакансиях, а это значит, что на каждого безработного приходится четыре свободных рабочих места.

Только за неделю работодатели предложили 3995 новых вакантных рабочих мест.



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