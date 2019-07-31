Минтруд РТ: В четырех моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В четырех моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным, в Чистополе насчитываются 276 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 23 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Менделеевске, Камских Полянах и Нижнекамске», — сказано в сообщении.

В центрах занятости населения этих городов в общей численности на официальном учете в качестве безработных состоят 1584 человека. Небольшой рост безработных жителей на этой неделе отмечается в Набережных Челнах, Елабуге и Зеленодольске.



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