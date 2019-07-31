Минэкологии РТ: Стартует фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). С августа по октябрь проводится Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче — 2019. Присоединиться к этому масштабному мероприятию жителей республики приглашает Минэкологии РТ.

«Фестиваль проводится в целях популяризации среди населения энергосберегающего образа жизни Госкорпорацией „Фонд содействия реформированию ЖКХ“ при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Российского движения школьников. Мероприятие проводится в формате масштабных праздников для семей с вовлечением руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры, спорта», — сказано в сообщении.

В 2018 году в 76 регионах страны в поддержку фестиваля прошла социальная кампания по популяризации энергосберегающего образа жизни. Воспитанники школ и детсадов посетили тематические уроки, стали участниками «недель энергосбережения», тематических викторин, квестов и конкурсов. Были организованы крупномасштабные благотворительные акции по замене традиционных ламп на энергосберегающие.



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