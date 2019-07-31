Минэкологии РТ: Материалы дела по «земляному фонтану» направлены в Природоохранную прокуратуру

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе Татарстана произошел выброс природного газа из земли. Материалы дела направлены в Природоохранную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении административного производства, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Выброс темного вещества из земли в воздух неподалеку от газопровода испугал жителей деревни Нарат-Асты в Муслюмовском районе Татарстана. Выехав на место происшествия, экологи обнаружили, что выброс природного газа произошел из-за изношенности трубы», — сказано в сообщении.

Бьющее фонтаном темное вещество оказалось обычной землей. Происшествие случилось из-за разгерметизации трубы. На месте специальными службами были проведены все необходимые работы по устранению последствий происшествия. Экологи оперативно отобрали пробы воздуха и почвы. Превышений ПДК загрязняющих веществ обнаружено не было.

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