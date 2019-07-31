Сто проб воды на 15 показателей: Экологи провели рейды на Куйбышевском водохранилище и Казанке

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ ежедневно проводят мониторинг качества воды Куйбышевского водохранилища. Сегодня они провели исследования на Казанке, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи на патрульной лодке „Сибирь 460“ в очередной раз выехали в профилактический рейд по реке Казанка. Специалистами лаборатории природоохранного ведомства был произведен повторный отбор проб воды на 15 показателей. Проведенные анализы на борту лодки будут исследованы в лаборатории ЦСИАК», — сказано в сообщении.



Специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического контроля данную работу проводят все лето. Они отобрали 100 проб для проверки качества воды. Значительных превышений выявлено не было.



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