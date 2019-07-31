Минсвязи РТ: Чат-бот ускорил время обработки сообщений пользователей портала госуслуг РТ

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Чат-бот, умеющий анализировать вопросы пользователей, находить нужную информацию и вести диалог с людьми, тестируется в настоящее время на портале госуслуг Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

«Общение с ботом в чате доступно для авторизованных пользователей портала госуслуг РТ в специальном диалоговом окне. При вводе интересующего вопроса, например, „как оплатить квартплату“, формируется автоматический ответ. Если бот сталкивается со специфичным вопросом, к чату с пользователем оперативно подключается оператор», — сказано в сообщении.

Чат-бот с дополненным интеллектом с апреля используется в работе операторов контакт-центра госуслуг РТ. За счет нововведения время обработки сообщений и запросов на данном ресурсе снижается до 36%.



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