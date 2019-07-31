Минсвязи РТ: Восемь преступников задержаны в Альметьевске благодаря видеокамерам

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). За восемь месяцев с начала реализации в Альметьевске пилотного проекта по распознаванию лиц с помощью видеокамер система помогла задержать 7 преступников и 26 человек, совершивших административные правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«В настоящее время специалисты Минсвязи РТ совместно с коллегами из МВД РТ Министерством прорабатывают предложения по дальнейшему внедрению системы в других районах республики», — сказано в сообщении.

Система видеонаблюдения в Альметьевске объединяет 20 видеокамер в общественных местах города. Видеокамеры в режиме реального времени распознают лица людей из потока и сравнивают их с базой разыскиваемых лиц.

В случае фиксации лица, схожего по биометрии с лицом преступника, на компьютер сотрудника городского УВД приходит соответствующее сообщение. Правоохранительные органы предпринимают оперативные меры по задержанию подозреваемых.

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