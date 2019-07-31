Татар-информ

31 июля 2019, 17:32

Здоровье и среда

Огромную опухоль в животе удалили 12-летней девочке из Зеленодольска

Рекомендуем

Здоровье и среда

Огромную опухоль в животе удалили 12-летней девочке из Зеленодольска

Врачи ДРКБ установили, что 7-килограммовая опухоль выросла за два месяца и была доброкачественной.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Врачи Детской республиканской клинической больницы чуть больше недели назад удалили огромную 7-киллограммовую опухоль девочке из Зеленодольска.

Доброкачественная опухоль в животе 12-летней девочки росла стремительно, и всего за пару месяцев живот ребенка стал аномально большим. Родители девочки тут же обратились в местную поликлинику, где у ребенка обнаружили новообразование.

Подростка в срочном порядке направили из Зеленодольска в ДРКБ. Уже на МРТ казанские специалисты определили, что опухоль жидкостного характера и растет из левого яичника.

Опухоль тут же удалили и отправили на гистологию, где и определили ее доброкачественность.

Сегодня 12-летний ребенок находится под наблюдением специалистов отделения хирургии № 1 ДРКБ.
  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Профессор КФУ: Через сто лет в Татарстане лето станет длиннее на два месяца
Новости дня
18:52
В Казани для КГЭУ в 2022 году построят общежитие на 370 человек возле метро Козья слобода

На строительство здания потратят более 371 млн рублей.

18:42
После капремонта в Набережных Челнах открылся подростковый клуб «Исток»

Обновление коснется еще нескольких социально значимых учреждений Автограда.

18:31
В два раза чаще в этом году Роспотребнадзор по РТ закрывал кальянные Казани

В заведениях были нарушены вентиляционные системы.

18:22
Последняя смена молодежного форума «Сэлэт» стартует 1 августа

VIII Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» проходит с 21 июня по 5 августа на территории Билярского музея-заповедника.

18:04
Хедлайнерами Дня строителя в Набережных Челнах станут хор Турецкого и Feduk

Праздник начнется с возложения цветов к памятнику одного из основателей строительной отрасли Автограда Евгения Батенчука.

18:03
Впервые за два года в России зафиксировали дефляцию
17:44
Казанский режиссер, выигравшая грант в полмиллиона рублей, объявила всероссийский кастинг для фильма

Съемки фильма начнутся уже в сентябре, а выход картины запланирован на декабрь.

17:32
Огромную опухоль в животе удалили 12-летней девочке из Зеленодольска

Врачи ДРКБ установили, что 7-килограммовая опухоль выросла за два месяца и была доброкачественной.

17:15
В Татарстане объявили конкурс «Лучший комбайнер» среди участников уборочной кампании-2019

Для поощрения победителей предусмотрено 500 премий, общий призовой фонд конкурса составляет 25 млн рублей.

17:08
Выручка «Казаньоргсинтеза» за первое полугодие выросла на 3% и превысила 40 млрд рублей

Чистая прибыль предприятия за первые шесть месяцев 2019 года составила 7,9 млрд рублей.

16:53
Появилось видео задержания водителя авто «Яндекс.Драйв», который пытался скрыться с места ДТП

ДТП с участием каршерингового авто и легковушки произошло накануне днем на улице Каспийская в поселке Царицыно.

16:46
На Камском полумарафоне в Автограде будет дан обратный отсчет времени на табло

На Камском полумарафоне в Автограде будет испробован новый формат бегового старта, главная цель которого — финишировать в 00:00.

16:39
Челнинка, которая под видом менеджера турагентства обманула 39 туристов, получила условный срок

Также суд обязал челнинку выплатить обманутым туристам стоимость путевок, по которым они так и не отдохнули.

16:34
Каршеринг «Яндекс. Драйв» навсегда заблокирует в сервисе агрессивных водителей
16:20
Профессор КФУ: Через сто лет в Татарстане лето станет длиннее на два месяца

Согласно данным Юрия Переведенцева, через сто лет весна в республике начнется раньше на 15 дней.

16:16
«Большие надежды на бабье лето»: профессор КФУ рассказал о погоде в сентябре в Казани

По предварительному прогнозу Гидромета РФ, погода в сентябре на территории Татарстана будет в пределах нормы.

16:05
В «Татар-информ» расскажут об упрощенном порядке оформления недвижимости

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:56
Синоптики предупредили о сильном дожде в Татарстане 1 августа

Ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 16 — 21 м/с.

15:51
За долг в 600 тыс. рублей по алиментам у жителя Казани арестовали снегоход

Теперь у должника есть 10 дней для того, чтобы полностью заплатить алименты, иначе транспорт будет продан в счет погашения долга.

15:39
Татарстанских предпенсионеров научат определять недисциплинированных пассажиров в аэропорту

Минтруд совместно с Международным аэропортом «Казань» запускает программу переобучения предпенсионеров профайлингу.

15:31
С 1 августа запустят дополнительную систему мониторинга социально-значимых нацпроектов

Дополнительная система позволит проводить детальный анализ и эффективный контроль за ходом реализации нацпроектов.

15:23
Следком РТ выясняет, чьи останки найдены возле заброшенного храма в Слободе Петропавловской

По предварительным данным, останки пролежали в земле несколько десятков лет.

15:22
Россельхознадзор приостановит ввоз китайских груш и абрикосов в Россию
15:08
Юрий Переведенцев: Первая декада августа в столице Татарстана будет холодной

Согласно данным профессора КФУ, среднесуточная температура в Казани сейчас на 7 градусов ниже нормы.

15:00
В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о приемной кампании в Болгарской исламской академии

Пресс-конференция пройдет 7 августа в 10.00.

События