Огромную опухоль в животе удалили 12-летней девочке из Зеленодольска

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Врачи Детской республиканской клинической больницы чуть больше недели назад удалили огромную 7-киллограммовую опухоль девочке из Зеленодольска.

Доброкачественная опухоль в животе 12-летней девочки росла стремительно, и всего за пару месяцев живот ребенка стал аномально большим. Родители девочки тут же обратились в местную поликлинику, где у ребенка обнаружили новообразование.

Подростка в срочном порядке направили из Зеленодольска в ДРКБ. Уже на МРТ казанские специалисты определили, что опухоль жидкостного характера и растет из левого яичника.

Опухоль тут же удалили и отправили на гистологию, где и определили ее доброкачественность.

Сегодня 12-летний ребенок находится под наблюдением специалистов отделения хирургии № 1 ДРКБ.



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