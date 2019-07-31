Последняя смена молодежного форума «Сэлэт» стартует 1 августа

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). С 1 по 5 августа пройдет шестая смена VIII Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт» — Молодёжная школа талантов BILER FORUM, сообщают организаторы.

BILER FORUM — это смена, посвященная созданию «города будущего» для талантливой молодёжи республики, развитию лидерских качеств, навыков проектной и командной работы.

Всего в форуме планирутся участие 18 тыс. человек со всей России и других стран мира, которые будут участвовать в профильных лабораториях и мастерских. Кроме того, наряду с образовательными сессиями пройдут спортивные, интеллектуальные и творческие мероприятия — чемпионаты по стритболу, волейболу, шахматам, концерт и др.

Главными спикерами шестой смены форума станут руководитель проектной деятельности «Ночная мэрия Казани» Артур Карапетян, президент федерации лыжных гонок (Набережные Челны) Ольга Хохрякова, федеральный эксперт научно-технической сферы и технологий Минобра РФ, президент Международного общества клинической биоэтики Фарида Нежметдинова и др.

VIII Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» проходит с 21 июня по 5 августа на территории Билярского музея-заповедника.

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