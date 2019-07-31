Казанский режиссер, выигравшая грант в полмиллиона рублей, объявила всероссийский кастинг для фильма

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 31 июля стартовал кастинг документального фильма «Место силы» о плато Мань Пупу Нер. Этот проект стал обладателем гранта размером в 500 тыс. рублей рублей в рамках форума «Алтай – территория развития», сообщают организаторы.



Режиссером фильма выступает Елизавета Киселева – выпускница Казанского государственного института культуры, победитель Челябинского питчинга кинопроектов в 2018 году, также лауреат международных кинофестивалей. Елизавета родом из Сыктывкара, именно с этим связан проект ее нового документального фильма «Место силы».



Кастинг продлится месяц – до 30 августа, в результате которого будут отобраны четыре человека. Они станут главными героями документального фильма «Место силы» и совершат сложную экспедицию на плато Мань Пупу Нер через перевал Дятлова и гору Отортен. Так называемые Столбы выветривания входят в список семи чудес России, с этим местом связано множество легенд и загадочных историй.



Основная часть съемок фильма будет осуществляться методом наблюдения – съемочная группа не будет вмешиваться в ход событий, так как это один из принципов документалистики.



Съемки фильма начнутся уже в сентябре, а выход картины запланирован на декабрь.



Принять участие в кастинге может любой желающий житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Необходимо заполнить информацию, перейдя по ссылке.

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