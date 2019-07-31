(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ). В Набережных Челнах впервые прошли соревнования по скалолазанию среди ребят с ДЦП, сообщает пресс-служба благочиния Закамья.

В клубе юных спасателей «Спас» при Свято-Вознесенском соборе в Набережных Челнах прошли соревнования по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями. Такие состязания были проведены впервые не только в городе, но и в Татарстане.

Секция «Адаптивное скалолазание» существует в клубе уже год. Его посещают девять ребят, большинству из них диагностирован ДЦП, есть среди спортсменов и инвалиды по зрению.

Тренер Алексей Бражкин отмечает важность таких соревнований для личностного роста подопечных. По его мнению, скалолазание учит ребят собранности, разумному риску и доверию окружающим. Сами же юные скалолазы говорят, что во время занятий у них вырабатывается равновесие, согласованность движений рук и ног, появляется уверенность в действиях.

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