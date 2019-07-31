Постпредство РТ в Санкт-Петербурге договорилось о сотрудничестве с Ассоциацией медицинского туризма

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации совместных проектов в области развития внутреннего и въездного туризма в России представительства с Ассоциацией Медицинского туризма. Об этом сообщает пресс-служба Постпредства.

Соглашение подписали Постоянный представитель РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин и Президент Ассоциации Медицинского Туризма Игорь Платонов, говорится в сообщении.

Стороны будут сотрудничать в рамках реализации инновационных проектов в области медицины и здравоохранения, продвижению уникальных бизнес и социальных проектов в сфере развития медтуризма, организации бизнес-поездок для главврачей государственных и частных лечебных учреждений Санкт-Петербурга в ведущие клиники Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ городов, которых жители России считают оптимальными для медицинского туризма.

Кроме того, Госсовет РТ планировал направить в Госдуму предложение о создании в Татарстане международного медкластера.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.