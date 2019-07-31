После капремонта в Набережных Челнах открылся подростковый клуб «Исток»

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах открылся после капремонта подростковый клуб «Исток». Обновление коснется еще нескольких социально значимых учреждений города.

«Исток» располагается в одном из «культурных периферий» Автограда — в поселке ЗЯБ, поэтому важность объекта трудно переоценить. Клуб посещают более ста детей разных возрастов. Здесь они имеют возможность заниматься техническим творчеством, рукоделием, играть в различные комнатные игры – шахматы, настольный теннис. После капитального ремонта детское учреждение получило не только свежий вид, но и новый импульс для развития, отмечают педагоги «Истока».

В этом году капитальный ремонт проводится в трех подростковых клубах Челнов. Бюджет каждого из них составляет 1 млн 400 тыс. рублей. Кроме того, в городе продолжается реконструкция молодежных центров «Нур» и «Шатлык». На их ремонт планируется потратить 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

Также за 3 млн рублей строители обновят Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток», за 2 млн — социальный приют «Асылташ», за 1 млн 500 тыс. рублей — Центр реабилитационных инвалидов «Изгелек».

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