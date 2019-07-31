Татарстанская спортсменка завоевала золото на ЧЕ по настольному теннису среди лиц с синдромом Дауна

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Воспитанница Сабинской школы настольного тенниса Лейсан Зарипова завоевала 3 медали: 1 «золото» и 2 «серебра» на чемпионате Европы по настольному теннису среди лиц с синдромом Дауна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Соревнования, на которых Россию представляла татарстанская спортсменка, прошли с 24 по 29 июля в финском городе Тампере.

В парном разряде Лейсан в дуэте с Дитой Андеревой из Чехии заняла первое место. В смешанном парном разряде с М. Маттео из Италии заняла второе место.

«В личном разряде Лейсан также завоевала серебряную медаль», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что теннисистка из Татарстана Полина Кудерметова стала абсолютной чемпионкой европейского первенства, которое прошло в Москве.

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