Челнинка, которая под видом менеджера турагентства обманула 39 туристов, получила условный срок

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жительница Набережных Челнов, которая представлялась сотрудницей турагентства и прикарманила деньги 39 туристов, получила условный срок, сообщили в городском суде.

Суд огласил приговор Лилие Кочетковой, которая под видом менеджера агентства «Роза Тур», заключила договоры на оказание туристических услуг с десятками клиентов из Челнов, Нижнекамска, Казани на общую сумму в 5 млн рублей. В итоге люди остались без путевок и без денег.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно. Также суд обязал челнинку выплатить обманутым туристам стоимость путевок, по которым они так и не отдохнули.

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