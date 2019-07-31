(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). За долг в 600 тыс. рублей по алиментам у жителя Казани арестовали снегоход. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Решением суда житель Казани должен ежемесячно выплачивать 1/4 часть дохода на содержание ребенка. От уплаты алиментов гражданин уклонялся, а задолженность по алиментам превысила 600 тысяч рублей», – рассказала агентству Лилия Халимова.

Сегодня рано утром приставы наведались по месту жительства должника и арестовали его снегоход. Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы полностью отдать алименты. В противном случае транспорт будет продан, а деньги с продажи пойдут на погашение долга.



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