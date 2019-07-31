В «Татар-информ» расскажут об упрощенном порядке оформления недвижимости

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Завтра, 1 августа, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная упрощенному порядку оформления недвижимости и способах ее защиты от мошенников.

В мероприятии примут участие заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Ада Зайдуллина и заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Татарстан Лейсан Рахматуллина.



На пресс-конференции расскажут о продлении «дачной амнистии» для некоторых объектов недвижимости, об изменении законодательства при регистрации нотариальных сделок и о том, как защитить недвижимость от мошенников (о возможности проведения сделок с недвижимостью с помощью электронных цифровых подписей с письменного согласия гражданина; о необходимости обновления контактных данных правообладателями и т. д.).

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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