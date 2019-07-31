В два раза чаще в этом году Роспотребнадзор по РТ закрывал кальянные Казани

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). За первую половину 2019 года сотрудники Роспотребнадзора по РТ временно закрыли в два раза больше казанских кальянных, чем за аналогичный период в прошлом году.

«По результатам рассмотрения обращений граждан на неудовлетворительные условия проживания приостановлена деятельность 5 кальянных и 1 кафе-кальянной в Казани в связи с несоответствием вентиляционных систем данных заведений установленным требованиям сроком от 10 до 90 суток», – говорится в отчете на сайте ведомства.

Некоторые из закрытых кальянных после положенного срока закрывались повторно, потому что нарушения не были устранены.

«Всего в этом году было пять случаев административного приостановления деятельности. Это кальянные по ул. Фучика, 99а, ул. Калинина, 60, по ул. Аббасова, 9», – уточнили в пресс-службе Ропотребнадзора по РТ.

Для сравнения, за весь 2018 год из-за нарушений с вентиляционными системами сотрудники управления три раза приостанавливали деятельность кальянных.

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