Следком РТ выясняет, чьи останки найдены возле заброшенного храма в Слободе Петропавловской

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Следком РТ выясняет, чьи останки найдены возле заброшенного храма в селе Слобода Петропавловская, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Вечером 30 июля в селе Слобода Петропавловская Новошешминского района республики обнаружены скелетированные человеческие останки. Останки были обнаружены в 50 метрах от здания заброшенного храма на глубине около 2 метров во время рытья траншеи под водопровод», – уточнил Шептицкий.

По предварительной версии, кости пролежали в земле несколько десятков лет. Сейчас останки направлены на экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.



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