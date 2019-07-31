Выручка «Казаньоргсинтеза» за первое полугодие выросла на 3% и превысила 40 млрд рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Таиф) за первое полугодие 2019 года составила 40,2 млрд рублей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Чистая прибыль ПАО „Казаньоргсинтез“ составила 7,9 млрд рублей. Относительно высоких показателей прошлого года она оказалась ниже на 21%. Такой уровень чистой прибыли по итогам первого полугодия был прогнозируемым в условиях сложившейся конъюнктуры рынка полиэтилена», — говорится в сообщении.

В этих условиях компания пошла на увеличение физического объема производства продукции, что помогло не только сохранить, но и нарастить выручку, отметили в КОСе.

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