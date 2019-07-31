Россельхознадзор приостановит ввоз китайских груш и абрикосов в Россию

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Россельхознадзор РФ с 10 августа приостановит ввоз в страну семечковых и косточковых культур из Китая. Сообщение появилось на сайте федеральной службы.

«Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами», — указали причину в ведомстве.

За 2018 и 2019 годы карантинные объекты выявили в 48 случаях. По каждому факту поступления зараженной продукции Россельхознадзор направлял официальные ноты в нацслужбу по карантину и защиту растений КНР, однако китайская сторона так и не провела соответствующие инспекции мест производств, хранения и упаковки растительных товаров. Вопрос восстановления ввоза продукции в Россию будет рассмотрен после проведения китайской стороной ожидаемых консультаций и инспекций.

Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения. Так, в Россию ежегодно поставляется около 900 тыс. тонн товара, включая 180 тыс. тонн цитрусовых, свыше 190 тыс. яблок, слив, груш, нектаринов, персиков, абрикосов, около 80 тыс. тонн томатов и т. д.

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