Минтруд РТ планирует удержать официальную безработицу на уровне 1,5%

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане планируют удержать безработицу на уровне 1,5%. Об этом в рамках заседания Общественного совета при Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ рассказала глава ведомства Эльмира Зарипова.

«Первой задачей, стоящей перед министерством, является поддержание уровня официальной безработицы на уровне 1,5%», — отметила спикер, добавив, что это главная задача, решать ее будут в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти и общественному контролю за их исполнением.

Она также добавила, что за первое полугодие 2019 года в органы службы занятости по различным вопросам обратились 86,1 тыс. человек, из них на учет в качестве ищущих работу приняли 33,2 тыс. человек. Трудоустроены, по данным министра, 17,4 тыс. обратившихся — 52%.

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