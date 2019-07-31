Свыше 300 российских учащихся съедутся на финал IX Спартакиады по хоккею на траве в Казани

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В эту пятницу, 2 августа, в столице РТ стартуют финальные соревнования IX Спартакиады учащихся России по хоккею на траве, сообщает Минспорта РТ.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 15-16 лет (2003-2004 г.р.), которые имеют спортивную квалификацию не ниже третьего разряда.

Всего в столицу республики съедутся более 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Ростовской, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского, Пермского и Алтайского краев, Татарстана и Башкортостана.

Церемония открытия пройдет 2 августа на поле Центра хоккея на траве. Заключительные игры и награждение пройдут 9 августа.

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