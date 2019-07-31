(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Таможенники Татарстана обнаружили в посылке из Таиланда почти 300 банкнот разных стран мира. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Во время таможенного досмотра сотрудники Казанского таможенного почтового поста Татарстанской таможни обнаружили в посылке из Таиланда упаковки из полиэтилена, в которые были завернуты банкноты. Всего в коробке находилось 287 купюр из 15 стран мира (США, Китая, Судана, Зимбабве, Киргизии, Тайваня, Кении, Ямайки, Монголии, Мадагаскара, Египта, Пакистана, Вьетнама, Венесуэлы и Японии).

«В соответствии с Конвенцией Всемирного почтового союза Российская Федерация не принимает заказные отправления (отправления с объявленной ценностью или простые посылки), в которых находятся банкноты, ценные бумаги (чеки) на предъявителя или иностранную валюту», – уточнили в пресс-службе таможни.

Сейчас валюта отправлена на экспертизу, которая установит их подлинность и нахождение в современном денежном обороте.



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