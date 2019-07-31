Ряд домов четырех районов Казани останутся без света

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В первый день августа ряд домов четырех районов Казани останутся без электричества, сообщает портал мэрии.

В Кировском районе свет отключат с 8 утра и до 8 вечера по адресам: ул. 1-я Вольная, №№ 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23/15, 24; ул. 2-я Вольная, №№ 2а, 4, 6, 8, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2; ул. 2-я Юго-Западная, №№ 29, 31, 33, 37; ул. Дежнева, №№ 2, 2/1, 4/1, 4/2, 9/24, 11; ул. Коммунаров, № 1/6; ул. Лушникова, №№ 1 — 5, 7, 9; ул. Повстанческая, № 97/14.

В это же время в Московском районе без света останутся дома №№ 51, 53, 57, 71, 73, 75 — 79, 81, 83 по ул. Восстания, №№ 83, 85, 185а по ул. Декабристов и № 32 по ул. Усманова.

В Приволжском районе электричество отключат с 8 утра и до 5 вечера по адресам: ул. Братьев Касимовых, №№ 8, 10; ул. Дубравная, №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Зорге, №№ 75 и 77; ул. Карбышева, №№ 29, 33, 37, 39, 43; проспект Победы, №№ 18, 18 к.1, 20, 20 к1, 22, 24; в частном секторе по улицам Азамат, Благодатная, Жилякле, Имянле, Можжевеловая, Спартаковская, Уныш, Хыял, Чистая; по улицам Лесная, Молодежная поселка Отары и по улицам Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная, Цветочная поселка Борисково. Кроме того, без света останутся дома в СНТ «Пенсионеров № 3», СТ «Защита» (ул. Южно-Промышленная) и СДТ «Архитектор».

Также временные неудобства ожидают жителей частного сектора поселка Вознесенское (Советский район) по улицам Вишневая, Грачиная, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Туманная, Черемшановая, Центральная, 2-я Полевая, 3-й Носкинский переулок, 6-й Носкинский переулок,.

Причина отключений — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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