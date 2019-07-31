Татар-информ

31 июля 2019, 15:00

Общество

В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о приемной кампании в Болгарской исламской академии

Общество

В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о приемной кампании в Болгарской исламской академии

Пресс-конференция пройдет 7 августа в 10.00.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Завтра, 1 августа, в ИА «Татар-информ» планировалось проведение пресс-конференции, посвященной приемной кампании в Болгарской исламской академии в 2019 году, но по техническим причинам она перенесена на 7 августа в 10.00.

В мероприятии примут участие ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, проректор по научной деятельности Рамиль Адыгамов и ответственный секретарь приемной комиссии Ринат Нуриев.

На пресс-конференции расскажут о том, какие направления подготовки реализует Болгарская исламская академия, каким дисциплинам обучают и об особенностях приемной кампании нынешнего года.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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