Спасский предприниматель угостил ухой по-татарски гостей международного рыбопромышленного форума

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Делегация Республики Татарстан, в состав которой вошёл индивидуальный предприниматель из Болгара Анатолий Подгорнов, приняла участие в III международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – Global Fishery Forum & Seafood Expo 2019 в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Свои достижения представили 150 компаний из ведущих рыболовных держав – Норвегии, Исландии, Дании, Нидерландов, Китая, Кореи, Японии и других стран.



На индивидуальной экспозиции рыбопромышленные организации Татарстана предложили различную продукцию собственного производства с возможностью продегустировать ее.



Делегация нашей республики угостила всех гостей наваристой ухой «По-царски» по татарскому рецепту. Также участникам форума был продемонстрирован документальный фильм о состоянии и развитии рыбопромышленной отрасли в республике.



Организатором форума и выставки выступает Федеральное агентство по рыболовству РФ.

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