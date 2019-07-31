С 1 августа запустят дополнительную систему мониторинга социально-значимых нацпроектов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). С 1 августа регионы России получат доступ к системе мониторинга за реализацией четырех социально-значимых национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Федеральная система мониторинга создана для контроля за национальными проектами, которые курирует заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Отмечается, что в настоящее время контроль за всеми нацпроектами ведется в рамках ГИС «Электронный бюджет», а дополнительная система позволит проводить детальный анализ и эффективный контроль за ходом реализации нацпроектов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019–2021 годах будет направлено 52,1 млрд рублей, в том числе 34,1 млрд рублей из федерального бюджета и 18 млрд рублей — из бюджета РТ.

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