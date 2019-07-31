Татар-информ

31 июля 2019, 14:15

Политика

В Татарстане начался прием заявок от молодежи для избрания в Молодежный парламент первого созыва

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Политика

В Татарстане начался прием заявок от молодежи для избрания в Молодежный парламент первого созыва

Выборы будут проводиться в несколько этапов, кандидатами могу стать татарстанцы в возрасте от 18 до 30 лет.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Татарстане начался прием заявок от молодежи для избрания в Молодежный парламент при Госсовете РТ. Планируется избрать 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

«В состав Молодежного парламента будет избрано 100 человек. В том числе 45 представителей муниципальных районов и городских округов, 35 человек, представляющих республиканские молодежные и детские общественные объединения, отделения общероссийских молодежных общественных организаций, республиканские общественные и некоммерческие организации, а также политические партии, представленные в Госдуме РФ и Государственном Совете Татарстана», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Молодежный парламент РТ войдут 20 человек, выдвинувших свои кандидатуры путем самовыдвижения.

Выборы в Молодежный парламент РТ будут проходить в несколько этапов. На первом этапе проводится сбор заявок на официальном информационном ресурсе конкурса, каждая из которых включает личное заявление, анкету участника, согласие на обработку персональных данных и другие документы. От каждой организации или политической партии подается одна заявка. Кандидаты от муниципальных образований и городских округов подают заявки по месту жительства.

«С 16 по 19 августа на заседаниях муниципальных молодежных парламентов каждый кандидат представляет свою программу перед молодежью района. Муниципальные молодежные парламенты избирают не менее двух кандидатов, которые продолжат участие в выборах», — уточнили в пресс-службе.

На втором этапе с 22 августа по 6 сентября будут проводиться мероприятия с участием кандидатов по вовлечению молодежи в конкурсное голосование по выборам в Молодежной парламент РТ. Каждый кандидат обязан принять участие не менее чем в двух мероприятиях. На третьем этапе с 22 августа по 6 сентября на сайте Молодежного парламента РТ будет проводиться голосование за кандидатов, результаты которого будут опубликованы на официальном сайте Госсовета РТ.

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