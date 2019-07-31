Минтруд РТ: 30 августа в Татарстане будет нерабочим праздничным днем

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В связи с празднованием 30 августа Дня республики жителей Татарстана в следующем месяце ждет дополнительный выходной. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии с Законом РТ „О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан“ 30 августа — День Республики Татарстан — и Курбан-байрам (11 августа - прим. Т-и) являются нерабочими праздничными днями», — сказано в сообщении.

В текущем году согласно Указу Президента РТ «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2019 году» днем начала проведения праздника Курбан-байрам является 11 августа, который совпадает с воскресеньем. В соответствии с Законом РТ «О внесении изменения в статью 1 Закона РТ „О праздничных днях и памятных датах РТ“» при совпадении выходных и праздничных дней в республике дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется, соответственно, жителей республики в августе ждет лишь один дополнительный день отдыха — 30 августа.

Продолжительность рабочего дня 29 августа сократится на один час.



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