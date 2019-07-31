Elvin Grey поздравит нижнекамцев с днем рождения градообразующего предприятия

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 31 июля 52 года назад химкомбинат Нижнекамскнефтехима выпустил свою первую продукцию. Поздравить жителей Нижнекамска с этим знаменательным событием приедет татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



30-летний «башкирский Джастин Бибер» исполнит свои известные хиты и новинки. Кроме заслуженного артиста Башкортостана на дне рождения Нижнекамскнефтехима выступит творческий коллектив «Забава», ансамбль танца и песни «Тулпар», трио «Яшик эле» и Russians Black.



На сцену также выйдет группа «Романтики», оркестр духовых инструментов, танцевальный коллектив Level up. Гостей ждет велошоу от чемпионов России, лазертаг, фестиваль шаров для малышей и фуд-корт.



Концерт начнется в Парке нефтехимиков в шесть часов вечера. Зоны развлечений начнут работать на пару часов раньше.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.