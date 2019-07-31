Татар-информ

31 июля 2019, 10:51

Происшествия

На трассе М7 в Татарстане «КАМАЗ» влетел в иномарку, погибла пассажирка легковушки

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Происшествия

На трассе М7 в Татарстане «КАМАЗ» влетел в иномарку, погибла пассажирка легковушки

Фото: Республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло накануне утром в Верхнеуслонском районе республики.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На трассе М7 в Татарстане «КАМАЗ» влетел в «Фиат», погибла пассажирка легковушки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 9.20 на 786-м км автодороги Москва – Уфа в Верхнеуслонском районе республики 60-летний водитель автомобиля "КАМАЗ", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил наезд на остановившийся для совершения поворота автомобиль "Фиат Палио"», – уточнили в ГИБДД.

От удара легковушку отбросило на встречку, и она врезалась в «Вольво».

В результате аварии 63-летняя пассажирка «Фиата» от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель и пассажир иномарки с многочисленными травмами были доставлены в больницу.
 

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