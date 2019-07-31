На трассе М7 в Татарстане «КАМАЗ» влетел в иномарку, погибла пассажирка легковушки

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На трассе М7 в Татарстане «КАМАЗ» влетел в «Фиат», погибла пассажирка легковушки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 9.20 на 786-м км автодороги Москва – Уфа в Верхнеуслонском районе республики 60-летний водитель автомобиля "КАМАЗ", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил наезд на остановившийся для совершения поворота автомобиль "Фиат Палио"», – уточнили в ГИБДД.

От удара легковушку отбросило на встречку, и она врезалась в «Вольво».

В результате аварии 63-летняя пассажирка «Фиата» от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель и пассажир иномарки с многочисленными травмами были доставлены в больницу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.