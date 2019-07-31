Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин и дизтопливо

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, которые корректируют параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

«Условное значение средней оптовой цены реализации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 на территории РФ, принимаемое равным 51 тыс. рублей за 1 тонну на период с 1 июля по 30 декабря 2019 года включительно, 53,6 тыс. рублей за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно, 56,3 тыс. рублей за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно», – указывается в тексте документа.

На текущий момент средняя оптовая цена на бензин АИ-92 составляет около 56 тыс. рублей за тонну. Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 до 46 тыс. рублей за тонну. Ожидается, что розничная цена на АИ-92 на АЗС может составить в среднем 41 рубль за литр, а цена на дизтопливо снизиться до 41,75 рубля за литр. Окончательное решение будет приниматься собственниками сетей АЗС. Подписанный Путиным законопроект был принят Госдумой РФ 24 июня 2019 года и одобрен Советом Федерации России 26 июня.

По данным Татарстанстата, средние потребительские цены на АИ-92 в Казани на 22 июля 2019 года составляли 41,68 рубля, дизтоплива – 44,45 рубля за литр.

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