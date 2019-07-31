В честь Дня железнодорожника для казанцев в Юдино проведут концерт

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В эту субботу, 3 августа, в поселке Юдино состоится праздник, приуроченный ко Дню железнодорожника, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Основные действа пройдут на открытой сцене возле стадиона «Локомотив». Здесь же запланировано чествование передовиков производства с вручением отраслевых и республиканских наград.

Для жителей города проведут праздничный концерт. Для детей будут работать различные развлекательные площадки, организуют криошоу. 3 и 4 августа дети в возрасте до 14 лет смогут бесплатно прокатиться на Детской железной дороге.

День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа. Праздник был учрежден еще в 1896 году.

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