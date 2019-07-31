В 2019 году Госархив РТ оцифрует 8,6 млн листов особо ценных документов за 26,4 млн рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2019 году Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу планирует оцифровать 8,6 млн листов особо ценных документов. На эти цели выделено 26,4 млн рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Речь идет примерно о 30 тыс. дел, уточнили в комитете. Особо ценные документы — это документы, имеющие культурно-историческую и научную ценность.

«Создание электронного фонда пользования на особо ценные документы является приоритетным направлением деятельности ГБУ „Государственный архив Республики Татарстан“, поэтому эти документы в первую очередь подлежат оцифровке», — говорится в сообщении.

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